لاشين إبراهيم: أصدرنا ضوابط للدعاية الانتخابية تضمن التباعد الاجتماعي

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه لا يتم إعلان نتائج الانتخابات التي تُجرى في الخارج فور الانتهاء منها بل يتم انتظار نتائج انتخابات التي تجرى في الداخل، وتقوم اللجان العامة بإعلان الحصر العددي للذين شاركوا في هذه الانتخابات، ونسبة الأصوات الصحيحة ونسبة الأصوات الباطلة، ونسبة من شاركوا في الانتخاب ممن يحق لهم التصويت.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره على شاشة "الفضائية المصرية"، أن الهيئة هي المختصة بإعلان النتيجة النهائية، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت ضوابط للداعية الانتخابية للمرشحين بحيث لا يجب تجاوزها ومن أجل ايضًا الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وتابع: "قولنا ممنوع التجمعات وممنوع المؤتمرات الحاشدة، الدعاية تكون بمكبرات صوت بما لا يخالف القانون، تكون عن تعليق لافتات وبنارات في الشارع بالاتفاق مع السلطات المحلية في كل محافظة".