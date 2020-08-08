خالد سليم ينتهي من "قعدة رجالة" ويستعد لاستئناف نشاطه الفني في مصر

عاد النجم خالد سليم للقاهرة، بعد الانتهاء تماما من تسجيل حلقات برنامجه الجديد "قعدة رجالة"، في موسمه الثالث، الذي صوره في بيروت، على مدار الأيام الماضية، الذي يستضيف فيه أهم نجمات الوطن العربي.

ونشر خالد فيديو جديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تدريبه في صالة الألعاب الرياضية بعد عودته مباشرة، تمهيدا لاستئناف نشاطه الفني.

ومن المقرر أن يستأنف خالد سليم نشاطه الفني خلال الأيام المقبلة، ومعاودة اختيار أغنياته الجديدة، حيث يحرص حاليا على التواجد بأغنية سينجل كل فترة.