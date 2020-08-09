نظر دعوى تطالب ببطلان تشكيل هيئة مكتب المحامين اليوم

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي طالب فيها بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب المحامين والمتضمن 4 أعضاء لمنصب الأمين العام، و4 آخرين لمنصب وكيل النقابة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43914 لسنة 74 قضائية، واختصمت نقيب المحامين رجائي عطية.

وذكرت الدعوى أن قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التي مرت عليها ثلاثة أشهر ويخالف القانون بتشكيله الحالي، وذلك لتضارب القرارات وتعدد المنصب الذي يشغله عضوا فقط.