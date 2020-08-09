للمستثمرين في الذهب.. 3 مصوغات بمصنعية قليلة

شهدت أسعار الذهب موجة كبيرة من الصعود خلال الفترة الماضية، جعلت سعر عيار 24 يتخطى الألف جنيه، وسط توقعات خبراء المعدن الأصفر باستمرار تلك الارتفاعات بسبب التخوف العالمي من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتجاه المستثمرين نحو الملاذ الآمن كبديل آمن بدلا من الدولار.

وتوقع إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية والمجوهرات الثمينة بالقاهرة، استمرار وتيرة ارتفاع قيمة الذهب في السوق العالمية والمحلية، خاصة في ظل مؤشرات بعدم انخفاضه خلال الفترة المقبلة، وإن كان يتوقع أن يكون الارتفاع بوتيرة أبطأ.

وأوضح أنه ينصح من لديه فائض مادي أن يقوم بشراء الذهب، ويمكن اختيار الغوايش عيار 21 فهي ذات مصنعية منخفضة، بالإضافة إلى الجنيهات الذهبية.

تستعرض "الوطن" للراغبين في الاستثمار في الذهب وتحقيق مكاسب من خلال شراء مصوغات ذات مصنعية قليلة..

السبائك الذهب

تعتبر السبائك الذهبية من أقل المصوغات الذهبية من ناحية المصنعية، ومع ذلك فهي محاطة بالكثير من المخاطر، فهي غالبًا لا يتم ختمها من مصلحة الدمغ، لذا يجب ألا يتم شراؤها إلا من صائغ معروف ومشهود بالأمانة، ويفضل أن يتم ختمها بخاتم الجواهرجي.

الغوايش عيار 21

شراء الغوايش عيار 21 خاصة المشغولات القديمة، فأن المصنعية تكون أقل، ويمكن الاستثمار فيها، بشكل أسرع.

الجنيهات الذهب

على الرغم من أن الجنيه الذهب ذو سعر مرتفع، لكنه محدد مثل الأعيرة، والمصنعية تكاد تكون منعدمة على هذا المصوغات.

وهناك عدد من المصوغات التي يجب تجنبها أو الابتعاد عن شراؤها إذا كنت ترغب في الاستثمار في الذهب.

الأطقم الكاملة

شراء أطقم كاملة من الذهب أيا كان العيار، يجعل المصنعية مرتفعة للغاية، لذا تجنب شراؤها.

عيار 18

شراء عيار 18 بالإضافة إلى المصنعية يصبح أكثر تكلفة ومقاربًا لسعر عيار 21، لذلك هو غير مناسب في ظل الارتفاعات المتكررة للذهب.