نادية الجندي تتضامن مع لبنان: من أجمل بلاد العالم

تضامنت الفنانة نادية الجندي مع لبنان والشعب اللبناني بعد التفجيرات الأخيرة التي راح ضحيتها العشرات.

وكتبت نادية عبر تويتر "‏⁧‫لبنان ‬⁩من أجمل بلاد العالم ربنا يحفظها ويحفظ شعبها من كل شر‏ وإن شاء الله ترجع في أقرب وقت أحسن مما كانت وستظل ⁧‫بيروت ‬⁩في قلوبنا جميعاً".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على مواد مفرقعة لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

وكلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.