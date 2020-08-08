الخارجية: حريصون على إتمام انتخابات مجلس الشيوخ بأبهى صورة

قال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن كل السفارات المصرية في الخارج تقوم حاليا بإتمام استعداداتها لإنطلاق أول أيام التصويت بالبريد للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث سيتم السماح بالتصويت للمواطنين الذين قاموا بتسجيل بياناتهم عبر الهيئة الوطنية للانتخابات، ولن يكون هناك داع للتوجه إلى السفارة أو القنصلية لتسليم أوراق الانتخاب.

وأضاف "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الناخبين لن يقوموا بالذهاب إلى السفارات أو القنصليات المصرية، حيث أنه وفي ذلك الإطار تم التنسيق مع كافة هيئات البريد بكل الدول المعتمدة من أجل تسهيل وصول أظرف الاقتراع للسفارة في يوم أقصاه الأربعاء 12 أغسطس، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بمجهود كبير في توضيح التفاصيل والإجراءات التي يجب على المواطن الالتزام بها عبر فيديو تم مشاركته معهم، والذي أنتجته الهيئة الوطنية للانتخابات شارحا لكافة التفاصيل التي يحتاجها جميع المصريين بالخارج.

وأكد أنه لا يجوز وجود كثافات جماهيرية أمام مقرات السفارات والقنصليات بالخارج لتسليم الأظرف، وهو أمر لا يستدعي حدوثه بعد الاتفاق مع كافة مكاتب البريد عبر دول العالم لإيصال صوت المصريين وقرارهم في اختيار ممثلهم بمجلس الشيوخ 2020، مشيرا إلى أن الوزارة ستشرف على عملية الانتخاب في 124 دولة بواقع 141 مقر انتخابي بدول العالم، والتي تتزايد أعداد مقراتها نظرا لوجود عدد من المقرات الانتخابية بدول عدة، حيث إنه وفي ذلك الإطار تم تشكيل غرفة عمليات لوزارة الخارجية تعمل على مدار الساعة لمنع حدوث أي مشكلات مع المواطنين، والبعثات الخارجية تكمل اللجان الانتخابية المتواجده في مصر، وتحرص على إتمام العملية الانتخابية في شكل يليق بنا خارجيا.