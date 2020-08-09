نائب رئيس "الأسترالي المصري": الجالية حريصة على تصويت "الشيوخ"

قال هاني عادل، نائب رئيس المجلس الاستشاري الأسترالي المصري بسيدني، إن بعض المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، تواصلوا خلال الأيام السابقة مع الجالية المصرية بأستراليا من أجل التعريف بأنفسهم وبرامجهم الانتخابية، مشيرا إلى أن التواصل تم من خلال تطبيق الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف عادل في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "أشكر الدولة المصرية لأنها متواصلة مع الجالية المصرية في أستراليا وتشعر بالمواطنين لاسيما تحت قيود المرحلة الرابعة من فيروس كورونا المستجد ما أدى لفرض حظر تجوال من الثامنة مساء وحتى 5 مساء في مدينة ملبورن".

وتابع: "الجالية المصرية المقيمة في أسترليا تحرص على التصويت في كل الاستحقاقات، والدولة المصرية سهلت علينا العملية الانتخابية من خلال التصويت بالبريد".

وتعتبر أستراليا، ثاني دولة ينطلق فيها تصويت المصريين في الخارج في أغلب الانتخابات، ونص القرار رقم 49 لسنة 2020، للهيئة الوطنية للانتخابات، على تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية، بالدول المختلفة والبالغ عددها 141 لجنة فى 124 دولة.