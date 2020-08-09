أستراليا.. ثاني دولة تشهد انتخابات "الشيوخ" للمصريين بالخارج

استعدادت مكثفة تمت خلال الفترة الماضية، تضافرت فيها جهود كل مؤسسات الدولة، لا سيما الهيئة الوطنية للانتخابات، من أجل إجراء أول انتخابات لمجلس الشيوخ، بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، التي تبدأ اليوم محطتها الأولى، بتصويت المصريين في الخارج، يومي الأحد والاثنين.

ونص القرار رقم 49 لسنة 2020، للهيئة الوطنية للانتخابات، على تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية، بالدول المختلفة والبالغ عددها 141 لجنة فى 124 دولة.

وتعتبر أستراليا ، هي ثاني دولة ينطلق فيها تصويت المصريين في الخارج في أغلب الانتخابات، بعد نيوزيلندا.

وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن "أستراليا"، وفقا لموقع "الملحقية الثقافية السعودية بأستراليا"، ووكالة "أسوشيدس برس":

- أستراليا بلدٌ يتمتع باستقرار وتنوع ثقافي واقتصاد من أقوى إقتصادات العالم.

- الدولة الوحيدة بحجم قارة وأكبر جزيرة في العالم وتحتل المرتبة السادسة من بين أكبر دول العالم مساحةً.

- تُعد أستراليا من أكثر دول العالم التي تتسم بالتنوع الثقافي الذي تثريه ثقافات السكان الأصليين وثقافات المهاجرين.

- وصل السكان الأصليون (الأبوريجينال) إلى أستراليا منذ 50,000 إلى 60,000 سنة، ووصل إليها سكان جزر مضيق توريس منذ 10,000 سنة.

- في عام 1788م، قامت بريطانيا ببناء مستوطنات عقابية في أستراليا.

- في عام 1850م، عُرفت هذه الفترة بحقبة التهافت على الذهب الذي تمّ اكتشافه في أستراليا وأسهم في اجتذاب المهاجرين إلى أستراليا في تلك الحقبة من جميع أنحاء العالم.

- في عام 1901م تشكل الاتحاد الفدرالي الذي يُعرف بـ "الكمنولث الأسترالي".

- تتخذ أستراليا من حيوان الكنغر وطائر الأيمو وشجرة الوتل الذهبية شعاراً لها كرمز للمملكة الحيوانية والنباتية الأسترالية.

- السلوك المجتمعي في أستراليا يحكمه مزيجٌ من القوانين الرسمية والأعراف الإجتماعية.

- تقع أستراليا بأكملها في نصف الكرة الجنوبي وتحيط بها البحار من جميع الجهات ويمر بوسطها مدار الجدي، يحدها المحيط الهادي من الشرق والمحيط الهندي من الغرب والجنوب وبحر تيمور من الشمال والذي يفصل أستراليا عن الجزر الأندونيسية، وتحيط بها عدة جزر أهمها وأكبرها جزيرة تسمانيا في الجنوب الشرقي، ويفصل بينها وبين نيوزلندا في الجنوب الشرقي بحر تاسمان.

- شكلت ثقافات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس وثقافات المهاجرين ملامح المجتمع الأسترالي. ومنذ عام 1996م، تضاعفت أعداد المهاجرين القادمين من أفريقيا والشرق الأوسط.

-يعيش 75% من الأستراليين بأسلوب حياة متمدن في مناطق حضرية ويتركزون في العواصم والمُدن الكُبرى في المناطق الساحلية.

- تعتبر الإنجليزية هي اللغة الوطنية والأكثر انتشاراً بين أفراد المجتمع وأهمّ عامل موحد لهم. أكثر لغة شائعة يتحدث بها الأطفال بعد الإنجليزية هي العربية تليها الفيتنامية واليونانية والصينية والهندية.

- يتحدث الأستراليون أكثر من 200 لغة من ضمنها لغات السكان الأصليين.