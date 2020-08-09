"زيدان" يقترح تدشين عيد قومي لمشروع 1.5 مليون فدان

طالب المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف المليون فدان، بإعداد عيد قومي لكل مشروع عملاق على غرار العيد القومي لإنشاء قناة السويس الجديدة، مؤكدًا أن بداية مشروع المليون ونصف فدان كانت في 16 أكتوبر 2016، متمنيًا أن تقوم شركة الريف المصري بالاحتفال في هذا الموعد سنويًا بالمشروع مع المزارعين والفلاحين والمستثمرين.

وأضاف "زيدان"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، في برنامج "حوار واستثمار"، أن الهدف من مطالبته بإعداد عيد قومي لمشروع المليون ونصف فدان يأتي من شعور الشعب المصري بالإنجازات التي تتحقق على أرض الوطن، "شركة الريف المصري عليها أن تقوم بالاحتفال بهذا العيد في كل نقطة في المشروع، حتى تكون كل أيامنا كلها انجازات وأعياد بإذن الله".

زيدان عن ذكري افتتاح قناة السويس الجديدة: تاريخ جديد لمصر وبداية للإنجازات

ووجه رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف المليون فدان، التهنئة للشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي، على العيد القومي الخامس لقناة السويس الجديدة، فذكر أن نتائج افتتاح القناة الجديدة أثبتت جدية دراسة الجدوى الاقتصادية ورؤية القيادة السياسية، مؤكدًا أن قناة السويس الجديدة كان شرارة الانطلاق لكل المشروعات القومية بعد ثورة 30 يونيو.

وأوضح أن قناة السويس الجديدة كان أول مشروع عملاق يدشنه الرئيس السيسي بعد وصوله للرئاسة، وهناك 120 ألف مواطن مصري استشهدوا في افتتاح قناة السويس القديمة، وفي هذا الوقت كان عدد سكان مصر 4.5 مليون مواطن، معقبًا: "حفرنا قناة السويس بعظامنا"، كما أن إنشاء القناة الجديدة أدى لاستحضار الروح الوطنية للشعب المصري.

وأشار إلى أن الشعب المصري قيادة وحكومة التفوا حول هذا المشروع ، مما أدى لرفع الروح المعنوية المصرية، معقبًا: "مشروع قناة السويس الجديدة أحد أهم المشروعات التي تسطر تاريخ جديد في لحمة الشعب المصري، لتحقيق انجاز تاريخي يذكره الأجيال المقبلة"، وهناك الكثير من المشروعات التنموية التي حدثت على محور قناة السويس، ليس هذا فقط ، بل تم انشاء مدينة الاسماعلية الجديدة ، والاستاد الأولمبي، ومدينة السويس الجديدة ، وبورسعيد الجديدة.

وتابع: "لولا قناة السويس الجديدة، لما كان لدينا 6 أنفاق جديد تربط شرق القناة بغربها"، لافتًا إلى أن هناك 11.250 ألف سفينة مرت قناة السويس ابتداء من شهر يناير حتى الآن، بإيرادات وصلت لـ 3.3 مليار دولار، وهذا بفضل افتتاح القناة الجديدة التي ساهمت في رفع تصنيف القناة عالميًا.