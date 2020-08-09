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البابا يستقبل أسقف وسط الجيزة لمتابعة أحوال الإيبارشية في ظل كورونا

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مصطفى رحومة
09:14 ص | الأحد 09 أغسطس 2020
البابا يستقبل أسقف وسط الجيزة

البابا يستقبل أسقف وسط الجيزة

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بالقاهرة، الأنبا ثيؤدوسيوس، أسقف إيبارشية وسط الجيزة.

ويأتي اللقاء، ضمن لقاءات البابا تواضروس، مع مطارنة وأساقفة الكنيسة، لمتابعة الخدمة بالكنيسة في ظل الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث عرض الأنبا ثيؤدوسيوس خلال اللقاء أحوال الإيبارشية على البابا.

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