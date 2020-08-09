محافظة أسيوط تنهي استعدادها لانتخابات "الشيوخ"

أعلنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس الشيوخ والتي تقرر عقدها خلال يومي 11 و12 أغسطس الجاري.

يأتي ذلك بالالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا.

وترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة عملية انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، لبحث ومناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية.

جاء ذلك بحضور اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، والمهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، واللواء الدكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أركان حرب خالد شكري، نائباً عن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – الجهود التي تمت بالتنسيق مع كافة الجهات للاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ، وتجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة.

وأصدر المحافظ توجيهاته لقيادات المحافظة، بالإشراف والمتابعة الميدانية على جميع اللجان الانتخابية بمراكز وأحياء المحافظة وتذليل كافة العقبات لضمان سير عملية الانتخابات وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقرات الانتخاب، لافتا الى استعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء وانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وتفعيل خطط الطوارئ لمديرية الصحة ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال فترة انتخابات مجلس الشيوخ وكذلك مرافق (الإسعاف وقطاع شبكات الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الغاز)، فضلا عن استعدادات إدارات الحماية المدنية والمرور وشرطة النجدة.

يشار إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ مليونا و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 489 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 13 مركزا إداريا وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.