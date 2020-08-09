تعرف على القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء بسقارة والبدرشين

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بالقيم السعرية لمناطق "مركز ومدينة البدرشين والوحدة المحلية بدهشور والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بسقارة والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالمرازيق والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بميت رهينة"، وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 مترا وبعرض من 9 إلى 12 مترا وبعرض من 6 إلى 9 أمتار وبعرض أقل من 6 أمتار.

جاءت أقل قيمة في سعر المتر للتصالح السكني 55 جنيها وأعلى قيمة للتصالح في المتر السكني هي 150 جنيا، كما جاءت أقل قيمة في سعر المتر التصالح الإداري 80 جنيها وأعلى قية للتصالح في المتر الإداري 210 جنيهات و115 للمتر التجاري في أقل قيمة و300 لأعلى قيمة و70 جنيها للمتر الخدمي كأقل قيمة وأعلى قيمة 180 جنيها للمتر الخدمى.