50 جنيها الحد الأدنى السكني للتصالح في مخالفات البناء

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بالقيم السعرية لمناطق "مركز ومدينة أطفيح والوحدة المحلية بصول والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالقبابات والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بمنيل سلطان والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالكداية"، وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 مترا وبعرض من 9 إلى 12 مترا وبعرض من 6 إلى 9 أمتار وبعرض أقل من 6 أمتار.

وجاءت أقل قيمة في سعر المتر للتصالح السكني 50 جنيها وأعلى قيمة للتصالح في المتر السكني هي 135 جنيها، كما جاءت أقل قيمة في سعر المتر التصالح الإداري 70 جنيها وأعلى قيمة للتصالح في المتر الإداري 170 جنيها و100 للمتر التجاري في أقل قيمة 270 لأعلى قيمة و60 جنيها للمتر الخدمي كأقل قيمة وأعلى قيمة 160 جنيها للمتر الخدمي.

وتواصل محافظة الجيزة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا للقانون وذلك حتى انتهاء الموعد المحدد.