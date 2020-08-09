الرعاية الصحية: برنامج تدريبي مكثف للمديرين الماليين بمستشفيات الأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، عن بدء برنامج تدريبي مكثف للمديرين الماليين بالمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية بمحافظة الأقصر، عبر تقنية الـ Video Conference، استعدادًا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة قريبًا.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن التدريبات تركز على تعريف المديرين الماليين بالمنشآت الصحية لمحافظة الأقصر بدورة إعداد المطالبات بالمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية، وكيفية الحفاظ على الأصول الثابتة والموجودات وكيفية إدارتها وتحقيق عائد منها، ومنهج إعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية، فى بيان له، أن التدريب يتضمن أيضًا التعريف بأساليب إدارة الموازنة والاعتمادات المالية المخصصة، وفرص الاستثمار المتاحة وكيفية تعظيم الموارد، ومقاييس الأداء المالية وكيفية تطبيقها، ومنهج إعداد الموازنات التخطيطية وتطبيقه، والتحول الرقمي ودوره في الارتقاء بالنظام المالي وصولًا لتحقيق الشمول المالي، والاستراتيجية المالية للهيئة العامة للرعاية الصحية وضمان الالتزام بتطبيقها لتحقيق الاستدامة المالية.

وأكد السبكي، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إدارة المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، بالفكر الإقتصادي مع تطبيق معايير الجودة، وهما أساسي منافسة الهيئة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال تطبيق المديرين الماليين لهذه المنشآت الصحية أحدث الممارسات في إدارة الموازنة والاعتمادات المالية المخصصة لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، واستغلال فرص الاستثمار المتاحة وتعظيم الموارد، والالتزام بتطبيق الاستراتيجية المالية للهيئة العامة للرعاية الصحية لتحقيق الاستدامة المالية للمشروع، والحفاظ على الأصول الثابتة وإداراتها بطريقة جيدة وتحقيق عائد منها.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن الهدف من تدريب المديرين الماليين للمنشآت الصحية بالأقصر، هو الاستثمار في القوى البشرية في مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والعمل على رفع كفائتهم من خلال التدريب المستمر وفقًا لأحدث الممارسات العالمية بما يضمن تقديم خدمات على مستوى متميز للمنتفعين، إضافة إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يأتي تماشيًا مع سياسات الدولة التي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري للدولة للمشاركة في التنمية الشاملة للدولة المصرية.

يذكر أنه تم الانتهاء من تسجيل أكثر من 700 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، وفتح أكثر من 182 ألف ملف عائلي حتى الآن للمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بها، ويجرى حاليًا العمل على تجهيز وإعداد 8 مستشفيات، و59 وحدة ومركز صحة طب أسرة لضمهم للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر.