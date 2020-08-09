فيديو.. وزير الصحة اللبناني: الدم العربي اختلط في انفجار بيروت

علق الدكتور حمد حسن، وزير الصحة اللبناني، على الصور المتداولة لأطفال حديثي الولادة تعرضوا لإصابات جراء الإنفجار الذي وقع بمرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، ومن بينهم طفل وُلد لحظة اشتعال النيران في المرفأ؛ قائلًا: " إن هذا الإنفجار حادث أليم جدًا وعابر لكل فئات وأطياف وأعمار المجتمع اللبناني".

وأكد وزير الصحة اللبناني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك مستشفى حكومي مخصص للأطفال تعرض لأضرار بالغة جراء الإنفجار، وكان مقررًا أن يتم افتتاح قسم لعزل مصابي كورونا من الأطفال ولكن هذا لم يعد متاحًا بعد وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن هناك 3 مستشفيات أخرى بمحيط الإنفجار تضرروا وجميعهم بهم أقسام للأطفال الذين تضرروا مثلما تضررت باقي الفئات العمرية بلبنان، ولكن ضعف مناعة الطفل يجعل هناك متابعة خاصة لوضعه.

وأضاف حسن، أن المنظومة الصحية اللبنانية استوعبت الصدمة الأولى من الحادث ولكن هناك خسائر كبيرة، وفقد أي طفل هي مأساة لعائلته، مؤكدًا أن هذا الإنفجار وحد الأمة العربية بالدم خاصة وأنه يوجد مصريين من بين الشهداء وسوريين ولبنانيين وفلسطنيين، وهذا ما جعل الدم العربي اختلط جراء الإنفجار.

وشدد وزير الصحة اللبناني، على أن وحدة العالم العربي والتآخي هو السبيل للتغلب على أزمات الأمة الراهنة.