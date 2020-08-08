"الوطنية للانتخابات" توضح كيفية مشاركة الناخبين بالخارج

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الأشخاص المسموح لهم بالتواجد داخل اللجان الانتخابية، هم القاضي ويُعد رئيس اللجنة، وباقي الموظفين الذين يتم اختيارهم من الهيئة، وأيضًا وكلاء المرشحين ومندبيهم داخل اللجان، وبعض منظمات المجتمع المدني، وكذلك كاميرات وسائل الإعلام، تتواجد لفترات قصيرة جدا.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره على شاشة "الفضائية المصرية"، أن هناك إجراءات جديدة تستخدم لأول مرة مع المصريين في الخارج خلال انتخابات مجلس الشيوخ وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في العالم أجمع، لذلك اتخذت الهيئة ضوابط صارمة من أجل أن يدلي المصريين في الخارج بأصواتهم.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أنه من ضمن الضوابط أن يدلوا بأصواتهم عن طريق البريد، واستخدام البريد المستعجل، ويقوم الشخص بالدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وتسجيل اسمه وبياناته كاملة، وفي حالة تسجيل اسمه وبياناته كاملة يظهر له رقم كودي خاص به بمفردة لا يكون لغيره.

وتابع: "يستخدم هذا الرقم في أيام الاقتراع المحددة حسب المخطط الزمني، يدخل من خلال الرقم الكودى على الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الانترنت ويقوم بطباعة القائمة والمرشح الفردي اللي عاوز ينتخبه ويعلم عليه ويقوم بطباعته و وضع القائمة والمرشح الفردي في مظروف صغير، ويقوم بإغلاقه غلقا محكما ولا يدون عليه أي شيء".

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أنه يقوم بعد ذلك بتصوير وثيقة الإقامة أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وكذلك يقوم بطباعة إقرار خاص بالهيئة ويضعه في مظروف كبير ويضع المظروف الصغير داخل الكبير، ويرسله عبر البريد المستعجل إلى مقر البعثة التابع لها في الخارج، وهنا يقوم المسؤول بفتح هذا المظروف وأخذ المظروف الصغير كما هو ووضعه في الصندوق المخصص له، ثم التأكد من البيانات الواردة في المظروف الكبير.