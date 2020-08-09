محافظ بيروت: تظاهرات أمس رد فعل طبيعي من المواطنين

قال مروان عبود محافظ بيروت، إن ما حدث في بيروت لم يكن سهلا وكان بمثابة نكبة كبيرة أصابت كل منزل وقلب كل مواطن في بيروت وبالتالي من المنتظر أن تبقي تداعياتها جاثمة لفترة قد تمتد لسنوات طويلة ومن هنا كانت ردة الفعل الكبيرة في الشارع اللبناني أضيفت إلي الإنقسام السياسي والأزمة الاقتصادية الخانقة وعوامل كثيرة متداخلة جعلت من هذا المشهد الذي رأيناه بالأمس من شوارع بيروت من تظاهرات وغيرها.

وأضاف عبود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن المواطنين غاضبون وليس لديهم شيء يخسرونه ويرون بلادهم قد تدمرت ولا يعرفون من المتسبب ويلقون باللوم على كل الطبقة السياسية اللبنانية ويأخذون في طريقهم ما تبقي من هيكليات الدولة الذين عاشوا تحطيما وتمزيقا في قلب العاصمة وكأنها لا يكفيها الانفجار ولذلك جاء رد الفعل من الناس.

وتابع، أن هذا المشهد محزن في أن يري الإنسان وطنه يصبح إلي ما أصبح عليه، وأن هذه التداعيات كانت رد فعل طبيعي للغضب الكامن في نفوس الشعب اللبناني جراء الأحداث المؤسفة الأخيرة، فضلا عن أن الغضب كان قد بدأ قبل الانفجار نتيجة الأزمة الاقتصادية وخسارة الناس لبضائعها وعملها بعد أن كانت لبنان بلد غني ومزدهر ووضعه من أفضل الأوضاع في البلدان العربية وفجأة وجدوا أنفسهم على قارعة الطريق بدون أي مستقبل وجاء الانفجار ليدمر بيوتهم أيضا وهي صورة متكاملة أوصلت الناس لما كانوا عليه وهذا رد فعل طبيعي.