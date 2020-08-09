محافظ بيروت: لا يمكن حصر عدد ضحايا الانفجار حتى الآن

قال مروان عبود محافظ بيروت، إننا نحاول الآن احتواء التداعيات الاجتماعية والإنسانية والوقوف بجانب المواطنين اللبنانيين وردع الخطر عنهم، لأن هناك بيوت تتصدع وقد تنهار في أي لحظة، ونعمل حاليا على حصر هذه البيوت وإخراج السكان منها ومنع الاقتراب من بعض الأحياء وهي مسألة دقيقة للغاية، متابعا "كأنه لم يعد يكفينا ما حدث، وبالتالي نخاف أن تقع بانهيار المنازل التي من الممكن أن تؤدي بحياة المواطنين".

وأضاف عبود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أننا نعمل على تأمين مساكن وطعام للمواطنين لأنها مسألة معقدة، ولا يزال باكرا الحديث عن عدد الضحايا والشهداء، وكل يوم نعثر تحت الأنقاض على جثث، وفي هذا الصباح وجدنا جثة تعود لأحد عناصر فوج الإطفاء الذين كانوا في الحادث ولا نزال في كل لحظة نجد أشلاء وبالتالي الحديث عن إحصائيات دقيقة مسألة مبكرة.

وتابع، أن هناك لجنة تحقيق منتظر أن تصدر تقريرها اليوم أو غدا أو بعد غد، لبيان سبب الانفجار الذي حدث في بيروت وبالتالي ليس علينا استباق التحقيقات بل انتظار عمل اللجنة ولا يوجد أي نتائج أولية لهذه التحقيقات.