غرفة عمليات لتجهيز مقار انتخابات "الشيوخ" في العمرانية

قال محمد نور الدين رئيس حي العمرانية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات الحي للإعداد والتجهيز لكافة المقرات الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ تنفيذا للقرارات الصادرة في هذا الشأن من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إضافة إلى تحديد دور كل فرد في متابعة سير وانتظام اللجان وإخطار غرفة عمليات المحافظة في حينه.

وأكد نور أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.