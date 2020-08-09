محافظ الغربية يتفقد استعداد المقار الانتخابية لانتخابات الشيوخ

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عدد من اللجان الانتخابية، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

بدأت الجولة بتفقد مدرسة الجلاء الثانوية بنين، ومدرسة التربية الفكرية بمجمع الجلاء التعليمي، ومدرسة الرسالة الخاصة بمدينة طنطا،ثم تفقد محافظ الغربية مدرسة محمد فريد الابتدائية، مدرسة عبد الفتاح علم ببلقينا، مدرسة صقر قريش الابتدائية، مدرسة صقر الأساسية بمدينة المحلة.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مدرسة دلبشان الابتدائية، بمدينة كفر الزيات وكذلك نادي سمنود الرياضي بمدينة سمنود، وأيضا تفقد مدرسة معاذ بن جبل الابتدائية بمدينة بسيون، كما تفقد المقار الانتخابية بمدينة قطور.

وأصدر محافظ الغربية، توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم، بتوفير كافة متطلبات قوات التأمين، كما وجه رؤساء والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري المديريات الخدمية بضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لانتخابات مجلس الشيوخ ومراجعة المقار الانتخابية، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار أعمال التعقيم والتطهير للحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير العملية الانتخابية.