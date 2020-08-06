كفر الشيخ تستعد لانتخابات مجلس لشيوخ بـ"بروفات" أثناء الصمت الانتخابي

أكد جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، متابعة جاهزية المقار الانتخابية، استعدادًا لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، مشيراً إلى أنه وجه بإجراء "بروفات" على العملية الانتخابية يومي الصمت الانتخابي، للتأكد من جاهزية كل اللجان لاستقبال المواطنين، والمسارات التي تم تحديدها.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه كلف مدراء المديريات وخاصة التعليم والشباب والرياضة والزراعة، والصحة، ورؤساء المراكز والمدن بمراجعة المرافق باللجان الانتخابية، للتأكد من جاهزية المقار الانتخابية من خلال سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة، مع اختيار الأدوار الأرضية لمقر اللجان، تسهيلاً على كبار السن والمعاقين واستعمال الأثاث المدرسي، كذا تسهيل انتظار الناخبين، مؤكدًا على التنسيق مع الوحدة المحلية والأوقاف للاستعانة بمولدات المساجد المجاورة للمقار الانتخابية، وتوفير مولدات احتياطية وكشافات باللجان.

وطالب المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بتجهيز مظلات ومقاعد لانتظار الناخبين وكبار السن، مع توفير 3 مولدات كهربية بكل مجلس مدينة احتياطي لأي طارئ، إضافة للمولدات بكل اللجان الانتخابية، وعددها 585 مقرًا انتخابي فرعي، والتأكيد على جاهزية سرادقات كبيرة.

كما اكد توفير كرسي متحرك بكل مقر انتخابي بالتنسيق مع الشؤون الصحية، مع وضع التسهيلات اللازمة لانتقالات القضاة إلى مقار لجانهم من خلال توفير سيارات لنقلهم، وتكليف عدد من العاملين بالوحدات المحلية، ليقوموا بدور المتابعة المستمرة للجان والإبلاغ عن أي أحداث غير عادية بالمقار الانتخابية.

ومن جانبه، أكد اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس غرفة العمليات، أنه سيتابع تفقد رؤساء المدن والمديريات لمقار الانتخابات، ورفع تقرير يومي بحالة اللجان، وما تم بها من أعمال، وشدد على تواجد 11 من العاملين بمجالس المدن والوحدات القروية بمقار اللجان لمتابعة توافر كل الإمكانيات.

ووجه رئيس غرفة العمليات، رؤساء المدن ووكلاء الوزارات، بالتأكد من صلاحية كافة المرافق، ووجود تليفون أرضي بكل لجنة سواء تابعة للتربية والتعليم أو الشباب والرياضة أو المعاهد الأزهرية.

جاء ذلك خلال اجتماعا عقده اليوم الخميس، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس غرفة عمليات متابعة أعمال الانتخابات، والعميد أحمد نصار، نائبًا عن المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من قيادات المحافظة.