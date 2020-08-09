انتشال جثماني غريقين في رأس البر.. والتحريات: تسللا إلى الشاطئ

تمكن رجال حماية الشواطئ بإشراف وليد الشهاوي، بمدينة رأس البر، من انتشال جثماني غريقين كانا تسللا إلى الشاطئ ليلا بمدينة رأس البر في واقعتين منفصلتين.

وانتقلت قوات مباحث مدينة رأس البر، برئاسة الرائد كريم الشهاوي، لتمشيط الشاطئ وإخراج غير الملتزمين بقرار غلق الشاطئ.

وقال مصدر لـ"الوطن"، إنه جرى انتشال جثماني كلا من "آيه مجدي محمد سامي"، 25 عاما، مقيمة بقرية سيف الدين دائرة مركز الزرقا، وأبو الإسعاد عبد الغني إسماعيل، 50 عاما، مقيم بطلخا محافظة الدقهلية.