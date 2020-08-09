صور.. وكيل "زراعة دمياط" يتفقد محاصيل الأرز والبطاطا

قام المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط والمهندس لطفي شعبان، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمديرية، بالمرور على زراعات الأرز بنواحي مركز كفر سعد، حيث وجه بضرورة التواصل الدائم مع المزارعين والتواجد الميداني المستمر للوقوف على كل العراقيل التي تعوق عملية الإنتاج الزراعي وإزالتها في الحال.

كما زار زراعات البطاطا بنواحي المركز وقد أوصى باتباع التعليمات والتوصيات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية.