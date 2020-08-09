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حملات أمنية في شوارع القاهرة لضبط تجار المخدرات

كتب:

أحمد عبد اللطيف
11:25 ص | الأحد 09 أغسطس 2020
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة من القبض على 43 متهمًا متورطين في قضايا اتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، والتهرب من أحكام قضائية، في حملات أمنية استهدفت بؤرًا إجرامية.

استمرت الحملات الأمنية خلال فترة تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك في الأسبوع الماضي.

كما حرر ضباط إدارة المرور القاهرة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور من تحرير 80 ألف مخالفة خلال الشهر الماضي، كما تم رفع الإشغالات، من الشوراع وأكثر من 70 سيارة لتسهيل الحركة المرورية تحررت المحاضر اللازمة.

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