ارتفاع أعداد مصابي كورونا في كاليفورنيا الأمريكية إلى 545787

أعلنت وزارة الصحة بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، تسجيل 7371 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن إجمالي حصيلة المصابين في الولاية الأمريكية بلغ 545787 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 10189 حالة.

من جانبه، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرسومًا رئاسيًا يمدد المساعدات الاقتصادية للأمريكيين بعد عدم توصل المفاوضات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى اتفاق بشأن حزمة حوافز جديدة.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده في منتجع الجولف الذي يملكه ببدمينستر في نيوجيرزي، اليوم: "لقد ضقنا ذرعًا، سوف ننقذ الوظائف الأمريكية وسنقدم المساعدة للعمال الأمريكيين"، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية.

وذكرت القناة الإخبارية، أن الديمقراطيين يريدون الإبقاء على مساعدة بقيمة 600 دولار في الإسبوع حتى يناير المقبل على الأقل، فيما يريد الجمهوريون خفض هذا المبلغ إلى 200 دولار، خشية أن يعيق عودة العاطلين إلى سوق العمل؛ لأن الكثيرين يتلقون إعانات أعلى مما كانوا يحصلون عندما كانوا يعملون.