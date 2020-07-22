فرنسا تُسجل 584 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 584 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الوزارة في بيان لها، إن إجمالي عدد المرضى في المستشفيات بلغ 6482 مريضا، بينهم 455 في غرف العناية المركزة، وبات ارتداء الكمامات إلزاميا في الأماكن المغلقة بفرنسا بدءا من أول أمس الأثنين.

وفرضت السلطات الفرنسية غرامة قدرها 135 يورو ما يُعادل "155 دولارا"، لمن يخالف القرار الجديد.