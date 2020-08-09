الزراعة: 3.8 مليون طن صادرات زراعية منذ بداية العام

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية بلغت 3.8 مليون طن منذ يناير الماضي.

وأضاف العطار في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن بعض الصادرات الزراعية شهدت زيادة عن العام الماضي من بينها محصول العنب الذي بلغ حجم صادراته 128 ألف طن، مقابل 102 العام الماضي، وارتفعت صادرات الفراولة إلى 20 ألف طن مقابل 18 العام الماضي، كما ارتفعت أيضا صادرات الثوم والرمان والفاصوليا.

وأشار رئيس الحجر الزراعي إلى أن الموالح المصرية احتلت المركز الأول بإجمالي صادرات بلغت مليونا و388 ألف و910 طن، يليها البطاطس بـ 673 ألف و690، بينما احتل البصل المصري المركز الثالث في حجم الصادرات الزراعية بـ288 ألف طن.

وتابع أن الصادرات الزراعية لم تتأثر بنسبة كبيرة بأزمة فيروس كورونا التي تسببت في أزمة عالمية لحركة الصادرات والواردات بشكل عام، وبلغت نسبة الإنخفاض 10% فقط، مقارنة بالعام الماضي، رغم إغلاق الموانئ والمطارات والمنافذ أمام حركة النقل، وتوقف دول عديدة عن تصدير المحاصيل الزراعية.

وأعلن عن مفاوضات تجرى مع الجانب الياباني لفتح أسواقه أمام الموالح المصرية "البرتقال واليوسفي والليمون"، كما تجرى مفاوضات مع دولة فيتنام لفتح السوق الفيتنامي أمام العنب المصري الذي يتمتع بسمعة عالية، مؤكدا أن منظومة الحجر الزراعي تتمتع بثقة كبيرة في الأسواق الدولية ساعدتها على فتح أسواق عديدة رغم أزمة كورونا وتبعاتها أمام حركة الصادرات والواردات.