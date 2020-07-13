رئيس الحجر الزراعي: 10% تراجع في الصادرات الزراعية بسبب كورونا

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن جائحة فيروس كورونا المستجد تسببت في كساد بالتجارة العالمية بنسبة وصلت إلى 35%، لافتًا إلى أن نسبة تأثر الصادرات الزراعية المصرية من هذا الكساد لم تتجاوز الـ10%.

وأضاف "صدرنا خلال النصف الأول من 2020 أكثر من 3.5 مليون طن، ورغم تراجع الأرقام عن العام الماضي، لكنه تراجع ضئيل مقارنة بحجم نسبة الكساد العالمي".

وأوضح "العطار" خلال مؤتمر تحديات الزراعة في عصر كورونا، أن أغلب نسب التراجع في الصادرات الزراعية المصرية تتركز في محاصيل الموالح، حيث تراجعت صادرات مصر منها خلال العام الجاري بنحو 300 ألف طن، لكن لم يترك ذلك تأثيرًا كبيرًا على المصدرين، نظرًا لأن القيمة المادية لمحصول الموالح كانت جيدة ومرضية لأغلب المصدرين

وذكر أن الحجر الزراعي المصري لم يتوقف عن العمل خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية، رغم توقف بعض الدول بشكل تام عن التصدير، لكن مصر لم تتوقف ولم تخسر أي سوق حتى الآن.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي إلى الدور الهام للإدارة في فتح الأسواق على المستوى الفني أمام الصادرات الزراعية المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إرسال كافة البيانات الفنية إلى الدولة التي يتم التفاوض معها لتصدير المنتجات الزراعية، لدراسة مخاطر آفات هذا المحصول التي تصيبه في مصر وخطورة تلك الآفات على البيئة الزراعية هناك.

وأكد أن الحجر الزراعي المصري تمكن خلال الفترة الأخيرة من إزالة كافة أنواع الحظر والفحوصات الإضافية على المنتجات الزراعية المصرية، بعد أن تعرضت إلى الحظر في أكثر من 7 دول، وفرض الاتحاد الأوربي ودول أخرى فحوصات إضافية عليها، لكن بعد جهد من الحجر الزراعي والجهات المعنية في وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديري بدأنا عام 2020 بدون أى حظر أو فحوصات إضافية على الصادرات.

وأوضح "العطار"، أن الكويت كانت آخر دولة ترفع الحظر والفحوصات الإضافية عن صادرات مصر الزراعية، بعد شرح المنظومة الرقابية الجديدة في مصر ومنظومة التتبع للمسؤولين الكويتيين.