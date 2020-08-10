اليوم.. بدء فعاليات ملتقى قادة الإعلام العربي عبر خاصية الفيديو كول

تنطلق اليوم الإثنين فعاليات النسخة السابعة من "ملتقى قادة الإعلام العربي" تحت شعار تحولات الإعلام في أوقات الأزمات، برعاية أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال الفترة من 10 إلى 13 أغسطس 2020، عن طريق الأون لاين بخاصية الفيديو كول.

ويشارك في الملتقى وزراء الإعلام العرب، على الرميحي وزير الإعلام البحريني، أمجد العضايلة وزير الإعلام الأردني، أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام المصري، الدكتور عبدالمنعم الحسني وزير الإعلام العماني، الد.قيس العزاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، ومحمد العواش رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين والاكاديميين وملاك الوسائل الإعلامية كما تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة ندوة غدا الثلاثاء بعنوان "الممارسات الإعلامية خلال جائحة كورونا.. ما لها وما عليها" وذلك عبر تطبيق (Zoom)، يشارك فيها أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، الذي من المقرر أن يلقى كلمة في جلستها الافتتاحية.

وتبدأ فعاليات الـندوة بجلسة افتتاحية يعقبها جلستان، الأولى عن ممارسات الإعلام التقليدي خلال جائحة كورونا، والثانية عن الإعلام الرقمي وجائحة كورونا، كما يتحدث خلالها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، والدكتورة هبة الله السمري وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ويشارك في الندوة مجموعة من الأكاديميين والخبراء والإعلاميين من مختلف أرجاء العالم العربي.