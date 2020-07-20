البريد الأردني يطرح طابعا بعنوان 75 عاما على إنشاء جامعة الدول العربية

طرح البريد الأردني، إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية لعام 2020، بعنوان "75 عاما على إنشاء جامعة الدول العربية"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقال البريد الأردني، في بيان، اليوم: يأتي الإصدار الذي سيباع للجمهور اعتبارا من صباح غد الثلاثاء، ضمن خطة إصدارات الطوابع البريدية لعام 2020.

ويتكون الإصدار، من فئة واحدة هي الدينار وعشرون قرشا، إضافة إلى مغلف اليوم الأول للطابع، بقيمة دينار وسبعين قرشا مع الطوابع، وسيتوفر الاصدار في قسم الطوابع البريدية في مبنى شركة البريد الرئيسي الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون.