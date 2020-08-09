"قداسات الأحد" تعود للكنائس لأول مرة منذ مارس الماضي

شهدت اليوم الكنائس المصرية "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية" لأول مرة منذ 21 مارس الماضي، عودة قداسات الأحد، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وواصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لقاءاته مع أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لمتابعة الخدمة بكنائس الكرازة المرقسية، في ظل إجراءات مواجهة تفشي كورونا.

والتقى البابا خلال اليومين الماضيين مع الأنبا ثيؤدوسيوس، أسقف وسط الجيزة، والأنبا يوساب، الأسقف العام للأقصر، وذلك في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة.

وكانت كافة كنائس الكرازة المرقسية عادت إلى الفتح التدريجي الأسبوع الماضي بعد أكثر من 4 أشهر ونصف من الغلق في إطار مواجهة الوباء القاتل الذي حصد العديد من أرواح الكهنة والأقباط خلال الفترة الماضية.

وألقى القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، اليوم الأحد، أولى عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، وذلك بعد فترة انقطاع تجاوزت 4 أشهر بسبب جائحة كورونا العالمية، والتي لتعليق كافة الخدمات والأنشطة الروحية.