"الصحة" تحذر من التهاون في الإجراءات الاحترازية: "بلاش نضيع نجاحنا"

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن السيطرة على فيروس كورونا وانخفاض أعداد المصابين يعد نجاحا كبيرا للدولة المصرية، وهو ما يعني نجاح الشعب والقيادة السياسية ووزارة الصحة، وإذا فقد جزء من المنظومة السيطرة كلنا سنفقد هذا النجاح.

وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن أهم ما في منظومة السيطرة على تفشي فيروس كورونا هو المواطن المصري الذي نجح أن يكون في منتهى الالتزام، ولكن مع قلة الأعداد لابد أن ينتبه كل المصريين أننا نجحنا في السيطرة على الوباء، ولكن لم ننجح بعد في الانتصار عليه، وإذا فقدنا أدوات السيطرة وأهمها وعي الشعب والاجراءات الاحترازية ستكون مشكلة كبيرة جدا.

وتابع أن الزيادة في أعداد مصابي فيروس كورونا بالأمس كانت طفيفة، ولكن أي زيادة إذا لم يتم الحذر منها ستؤدي لزيادة كبيرة، وزيادة أعداد المصابين بالأمس كان محزنا وهو بمثابة جرس إنذار للمصريين للالتزام بالإجراءات الاحترازية، "انتوا سبب النجاح في تقليل الأعداد المصابة بالفيروس.. خلينا نكمل النجاح ومنفقدهوش.. أنا شايف التجمعات بدأت تزيد والكمامات بدأت متتلبسش".

وأعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 21 حالة جديدة، فيما تم تسجيل 141 حالة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس يوم الجمعة، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مع وفاة 20 حالة جديدة.