"الغسالة" يتصدر إيرادات أفلام العيد أمس بـ 359 ألف جنيه

واصل فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، بطولة: هنا الزاهد وأحمد حاتم، تصدر إيرادات أفلام العيد بتحقيقه 359 ألف و338 جنيه، أمس السبت، وفقا لبيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني وخالد الصاوي، 14 ألفا و451 جنيها، فيما حصد فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد إمام، 12 ألفًا و245 جنيهًا، بينما تذيّل فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، وبطولة محمد الشرنوبي وجميلة عوض، الإيرادات بـ554 جنيهًا.

يذكر أن الحكومة المصرية أعادت تشغيل دور العرض السينمائي بـ25% من طاقتها الاستيعابية، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.