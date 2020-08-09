أماكن عرض فيلم "الغسالة" بالسينمات.. تخطت إيراداته الـ 6 ملايين جنيه

حقق فيلم "الغسالة" إيرادات تخطت الـ6 ملايين جنيه، منذ انطلاق عرضه بدور العرض، وذلك وفقاً لبيان صادر من الموزع محمود الدفراوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي عن غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، فتتسبب في صراعات عديدة لمستخدميها.

أبطال الفيلم محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمد سلام، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، ومخرج الفيلم عصام عبدالحميد.

الفيلم يُعرض في سينمات بندر المعادي، سينما بوينت 90، سينما صن سيتي، سينما بورتو كايرو، سينما الزمالك، سينما جالكسي، سينما أمير، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما كوزموس، سينما الهرم، سينما دريم لاند، سينما سيتي ستارز، سينما مترو القاهرة، سينما مترو الإسكندرية، سينما داون تاون، سينما نايل سيتي، سينما كايرو مول، سينما سان ستيفانو مول، سينما فوكس سيتي سنتر، سينما داندي مول، سينما أوديون، سينما التحرير، سينما كايرو بالاس، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما فوكس مول مصر، سينما كايرو فيستفال،سينما فيوتشر مول، سينما الحرية.