أحمد حاتم يتغلب على خوفه من الفئران والمرتفعات في "الغسالة"

شهدت أحداث فيلم "الغسالة" للفنان أحمد حاتم، عدة مشاهد جمعته بالفأر زنقل، لا سيما أن حاتم يخاف من الفئران ولا يحب الاقتراب منها، ولكن حين طلب منه المخرج عصام عبد الحميد أن يكون التواصل مع الفأر وحيوانات أخرى أكثر واقعية، استجاب حاتم للأمر ونفذ المشاهد كما يريد المخرج.

وقال حاتم بشأن مخاوفه في الفيلم في بيان، "مشهد الجلوس على لوحة الإعلانات أيضاً بصحبة الطفل محمد فرج، كان مخيفاً وممتعاً في الوقت نفسه، مكان جلوسنا مرتفع وبه قدر من الخطورة، ولكننا تغلبنا على هذه المخاوف وطبقنا ما يضمن الأمان لنا وأدينا المشهد".

يشارك في بطولة فيلم "الغسالة" كل من محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا. الفيلم من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد ومن إنتاج نيوسنشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز.