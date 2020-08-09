الأنفاق: نواصل ترميم عمارة الشربتلي بالزمالك بعد حقن التربة

واصلت الهيئة القومية للأنفاق، صباح اليوم، أعمال ترميم وإصلاح عمارة الشربتلي بالزمالك لاستعادة وضعها الطبيعي بعد تضررها، حيث تم الانتهاء من أعمال حقن التربة بالمنطقة وجارى أعمال الترميمات لمبنى العمارة وسفارة البحرين.

وقال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه لم يحدث أي نوع من أنواع الإنهيارات بعمارة رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك ولكن حدث هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجى لسفارة دولة البحرين، مشيرا إلى أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي.

كما تم إخلاء السكان من العقار المذكور وتم تعويضهم ماليا للإقامة البديلة لحين الإنتهاء من كافة الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلي العقار مرة أخرى.

وأكد والي، فى تصريحات لـ"الوطن"، أن المحطات الـ6 الجديدة والتي سيتم افتتاحهما خلال الفترة المقبلة بالخط الثالث للمترو بمصر الجديدة، تتضمن ماكينات VTM لاستخراج تذاكر المترو آليًا ستعمل بجانب شبابيك حجز التذاكر التلقليدية الموجودة بالمحطات.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من وضع الرتوش النهائية لافتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو وهي "الهايكستب - قباء - عمر بن الخطاب - هشام بركات - النزهة - عدلي منصور"، موضحاً أنه جرى عمل الاختبارات والتجارب لتشغيل المحطات الجديدة.وأوضح أن المحطات الـ6 الجديدة ستكون جاهزة أمام الجمهور خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تكلفة الخط الثالث للمترو بلغت 97 مليار جنيه، وأن مترو مصر الجديدة صمم بطريقة أوروبية، منوها بأن جميع القطارات العاملة مكيفة، وأن مشروعات الأنفاق هدفها تخفيف الزحام المروري بالقاهرة الكبرى.