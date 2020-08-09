ارتفاع عدد مصابي كورونا في "عزل النجيلة" لـ8 حالات

أعلن الدكتور محمد طالب، مدير عزل مستشفى النجيلة بمحافظة مطروح، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفى إلى 8 مرضى، بعد إعادة تحويل المستشفى من مركزي إلى عزل.

وقال "طالب"، اليوم، لـ "الوطن"، إن المستشفى عاد مرة أخرى كمستشفى عزل بقرار من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ضمن 20 مستشفى على مستوى الجمهورية تعمل كمستشفيات عزل، بجانب مستشفيات الحميات والصدر، مع غلق أقسام العزل في المستشفيات المركزية، والعامة، وتخصيص غرفة بكل مستشفى للفرز فقط ومن يثبت إصابته يحول إلى مستشفى العزل أو الحميات والصدر حسب ظروف كل مستشفى.

وأضاف "طالب" أن مستشفى النجيلة انتهى من إجراءات تجهيزه مرة أخرى كمستشفى عزل خلال 48 ساعة، لافتا إلى أن المستشفى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية ولديه خبرة كبيرة في التعامل مع هذا الفيروس، كونه أول مستشفى عزل في مصر.

جدير بالذكر أن مستشفى "النجيلة" هو أول مستشفى خصصته الدولة للعزل في مصر، وبدأ العمل به أول شهر فبراير الماضي لمدة 5 شهور.