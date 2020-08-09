تفاصيل القبض على 3 طلاب بتهمة معاكسة الفتيات في مدينة نصر

حاول 3 طلاب الدفاع عن أنفسهم بعد القبض عليهم بتهمة إشعال ألعاب نارية "صورايخ" وإلقائها على الفتيات أثناء سيرهن بشوارع حي مدينة نصر بالقاهرة، وقال الطلاب: "والله ما كنا بنعاكس، ده كان فرحة العيد والصواريخ وقعت تحت رجلين البنات".

وأوضح مصدر أمني، أنه تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، وجاري التحقيق معهم، ومواجهتهم بمقطع الفيديو الذي يرصد تعديهم على الفتيات، وتحريات المباحث.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت اشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، رصدت تداول مقطع فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن إشعال مجموعة من الشباب يستقلون دراجة نارية، ألعاب نارية "صورايخ" وإلقائها على الفتيات، حال تواجدهم بمنطقة مدينة نصر.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 طلاب، مقيمين بدائرة قسم شرطة الزاوية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة والمملوكة لأحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليها بقصد المزاح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.