مرشحو أحزاب ومستقلون يخرقون الصمت الانتخابي في دمياط

واصل عدد من المرشحين لمجلس الشيوخ، الدعاية الانتخابية عبر صفحات التواصل الاجتماعي، من بينهم مرشحين عن أحزاب ومستقلين على الرغم من الدخول في فترة الصمت الانتخابي منذ أمس السبت.

ودعت صفحة حملة المهندس وليد صلاح التمامي المرشح لعضوية مجلس الشيوخ، المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابية والدعوة للتصويت له.

أما محمد علي أبو حجازي، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب مستقبل وطن، فأصدر بيانا أمس عبر صفحته بعد الدخول في الصمت الانتخابي، تقدم فيه بالشكر لأهل دائرته ودعاهم لانتخابه.

فيما قالت نجلاء محمود، المرشحة الوحيدة لمجلس الشيوخ، فردي مستقل، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "السفينة بنتكم ليس لها بحر سواكم بسيطة تمشي على الأقدام هكذا تكون بنت النيل".