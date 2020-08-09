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تسليم 480 وحدة بـ"الإسكان المميز" في دمياط نهاية أغسطس

كتب:

جهاد عباس
03:04 ص | الأحد 09 أغسطس 2020
مدينة دمياط الجديدة

مدينة دمياط الجديدة

تسلم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 20 عمارة سكنية، بإجمالي 480 وحدة سكنية، بمشروع "الإسكان المميز" غرب الحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة، وذلك ابتداء من اليوم "الأحد الموافق " 12 يوليو  الجارى، وحتى يوم "الأحد" الموافق 23 أغسطس المقبل.

وأوضح محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق، وأنه على أصحاب الوحدات المذكورة التوجه لبنك "التعمير والإسكان" فرع "دمياط الجديدة "، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بعد ذلك للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز "بخطاب البنك" الموجه للجهاز لتسلم الوحدة، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم وحدات العمارات في أيام متتالية، لمنع التجمعات والتزاحم  بين الفائزين بالوحدات السكنية عند إنهاء إجراءات التسليم ، للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد. 

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