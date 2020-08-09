جامع تستعرض مع رئيس التنمية الصناعية خطة تعزيز الاستثمار و توفير فرص العمل

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها أحد أهم الأذرع الفنية للوزارة حيث تلعب دوراً رئيسياً في تنفيذ السياسات الصناعية من خلال اصدار التراخيص واقامة المجمعات الصناعية المتخصصة بالاضافة الي زيادة تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الصناعة المصرية .

جاء ذلك خلال الزيارة التى قامت بها الوزيرة صباح اليوم للهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث عقدت اجتماعاً مع اللواء محمد الزلاط الرئيس الجديد للهيئة والذى تولى مهام منصبه منذ ٤ ايام ، كما التقت بقيادات وعدد من العاملين بالهيئة ، حيث تم استعراض اهم محاور ورؤى الوزارة للخطط والبرامج التي تنفذها الهيئة حاليا لخدمة المجتمع الصناعي .

وقالت ان الوزارة تتبنى سياسة صناعية متكاملة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي وهو ما يسهم في خلق المزيد من فرص التشغيل ، مؤكدة اهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على استعادة دور ومكانة الهيئة من خلال تحقيق اهداف الهيئة الأساسية واهمها تقديم خدمة متميزة لقطاع الصناعة مع ضروة اصدار دليل لكل خدمة يتم تقديمها يحدد المستندات المطلوبة وسير الاجراءات والتوقيت الزمنى .

وفى هذا الاطار طالبت جامع قيادات الهيئة والعاملين بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العقبات مع مساعدتهم لحل مشكلاتهم مع باقى الجهات الاخرى خاصة وأن الدور الرئيسى للهيئة هو خلق المناخ المواتى لتحقيق التنمية الصناعية ، فضلا عن ضرورة الإرتقاء بقدرات وإمكانات العاملين بفروع الهيئة ومنحهم الصلاحيات اللازمة لإتخاذ كافة القرارات والإجراءات للتسهيل على المستثمرين دون الحاجة لزيارة المقر الرئيسى للهيئة.

وأشارت الوزيرة أنه سيتم بدء اجراءات ميكنة خدمات الهيئة لتيسير الاجراءات على المستثمرين ورجال الصناعة، مشيرة الي ضرورة الاسراع في تقديم الخدمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين وبما لا يخل بالقوانين ومعايير جودة العمل.

وأكدت جامع أن الوزارة لن تتوانى عن مواجهة أي نوع من أنواع البيروقراطية أو الفساد داخل الجهات التابعة ، مشيدةً فى هذا الاطار بالقيادة الجديدة للهيئة حيث انه على درجة كبيرة من التميز والكفاءة ، ويمتلك خبرات فنية وادارية واسعة ستمكنه من قيادة الهيئة لاستعادة دورها الرئيسى كأحد أهم الكيانات الحكومية والمؤثرة فى الاقتصاد القومى . ومن جانبه أكد اللواء محمد الزلاط الرئيس الجديد للهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة على تنفيذ خطة وإستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حيث تسعى الهيئة للإرتقاء بمنظومة التنمية الصناعية وتسهيل عملية الإستثمار فى القطاع الصناعى والذى يمثل قاطرة التنمية للإقتصاد القومى ، لافتاً إلى أن الهيئة ستسخر كافة امكاناتها ومقوماتها المادية والبشرية لخدمة المجتمع الصناعى لتحقيق خطة التنمية الصناعية فى مختلف محافظات مصر.