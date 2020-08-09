رئيس الهيئة الوطنية يدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

دعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع المواطنين للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ، قائلًا: « ادعــو المصريين الـى النزول بكثافة يومى الاقتراع المحددين فى الداخل والمشاركة بقوة مع الالتزام بكثافة الإجــراءات الوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا، من أجل ممـارسـة حقهم السياسى وإظهار للعالم أجمع صورة مصر المشرقة».

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: «المشاركة في الانتخابات حق للمواطنين وأدعوهم لممارسة حقهم واختيار أعضاء مجلس الشيوخ، والمشاركة ترسخ قواعد الديمقراطية وتمنح الحيوية للعملية السياسية، والضمانة الأهم لنزاهة العملية الانتخابية هي المشاركة الشعبية الواسعة»، وأضاف: «سيروا إلى المستقبل بخطوات ثابتة واتخذوا من دماء الشهداء الذكية باعثا ومن رفع لواء الوطن غاية ومن الديمقراطية طريقا ومنهاجا وضعوا وطنكم نصب أعينكم فإننا إلى زوال والوطن باق.. صوتكم أمانة فى أعناقكم، وإن لوطننا علينا حق وللمستقبل حق، ولأبنائنا علينا ألف حق وحق فصونوا الأمانة وأدوا الحق».

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الشباب هم أمل مصر وهم الحاضر والماضي والمستقبل ومشاركتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بكثافة وفاعلية تؤكد حرصهم على وطنهم ومستقبلهم، وأوضح: «أثق في أن شباب مصر سيوجه رسالة قوية للعالم أجمع عبر المشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ وسيؤكد إيمانه بالديمقراطية ولن يستكتر على نفسه ووطنه أن يقف في الطابور دقائق ليدلي بصوته، فهم يعرفون أن صناديق الانتخابات في انتخابات حره ونزيهه هي الطريق للتعبير عن ارائهم واختيار مستقبلهم».

وبالنسبة للسيدات، قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه في كل الأحداث التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية كانت المرأة المصرية في المقدمة تدافع عن وطنها وتقود مسيرته، فالمرأة المصرية هي التي علمتنا جميعًا ووجهت لنا رسائل ايجابية عن المشاركة والمثابرة، لذلك أثق أن المرأة المصرية ستتصدر طوابير الناخبين بل وستشجع الرجال على المشاركة، وأضاف: «المرأة المصرية هي عمود الخيمة للأسرة والوطن ولن تتأخر عن أي واجب وطني فهي تعرف حقوقها وتحرص عليها».

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية داخل جميع لجان الاقتراع للوقاية من فيروس كورونا، من أجل المشاركة المكثفة من المواطنين، وتابع أنه سيتم تعقيم لجـــان الاقــتــراع مـرة قبل العملية الانتخابية ومرة بعد انتهاء العملية الانتخابية في نفس اليوم.

وأضاف: «فرضنا على كل ناخب ومــرشــح وجـمـيـع المشرفـين عـلـى اللجان ارتـداء الكمامات حـرصـا على سلامتهم وتم توفير كمامات بمـقـرات اللجان لأعضائها»، مشددا على أنه لن يسمح بالدخول لمقر اللجان بدون ارتداء الكمامات.