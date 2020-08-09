خطة "الصحة" للتأمين الطبي لانتخابات مجلس الشيوخ

رفعت وزارة الصحة والسكان درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية، فضلًا عن تكثيف وجود الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات استعدادًا للتأمين الطبي لانتخابات مجلس الشيوخ.

وتستعرض "الوطن" في نقاط خطة التأمين التي وضعتها وزارة الصحة:

1. وجّهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بتوافر نحو 7 آلاف من الفرق الطبية مدربة على أعلى مستوى، ووجودهم داخل المقار الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية اللائقة للناخبين والمواطنين.

2. كما راجعت الوزارة توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية.

3. الدفع بـ2858 سيارة إسعاف مجهزة بجميع محافظات الجمهورية.

4. 11 لانش إسعاف نهري يتم توزيعها على المقار الانتخابية، ومحافظات الجمهورية.

5. انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة خلال فترة الانتخابات لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي للانتخابات على مدار الـ24 ساعة، والتي يتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بمديريات الصحة بالمحافظات.

6. التنسيق المستمر بين الوزارة والمحافظين، ومديريات الصحة، والتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للانتخابات، والفرق الطبية المتواجدة بمقار اللجان، للاستجابة السريعة لأي طارئ، ورفع تقرير لحظي للوزيرة بجميع المستجدات.