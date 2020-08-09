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محمود مسلم

4 فرق للصيانة بقطاع كهرباء القليوبية لمواجهة فيروس كورونا

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سلامة عامر
01:05 م | الأحد 09 أغسطس 2020
صيانة مهمات الكهرباء "ارشيف"

صيانة مهمات الكهرباء "ارشيف"

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم تشكيل فرق للصيانة المركزية بقطاعات شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء منها 4 فرق بقطاع القليوبية بإجمالي 36 فردا مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعقيم المستمر حفاظا على سلامة العملاء والعاملين.

وأكد الوزارة على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بشركات توزيع الكهرباء، إضافة إلى الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.

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