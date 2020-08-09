استطلاع رأي: ثلث الأمريكيين يرفض الحصول على لقاح كورونا حتى لو بالمجان

كشف استطلاع للرأي اليوم، عن أن أكثر من ثلث الأمريكيين لا يرغبون في الحصول على لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الوقت الحالي، حتى لو كان مجانيا ووافقت عليه إدارة الغذاء والدواء.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "جالوب"، أن الانتماء الحزبي السياسي أحد أسباب قبول الحصول على اللقاح أو رفضه، فأكثر من 81% من الديمقراطيين قالوا إنهم سيحصلون على لقاح، بينما وافق نحو 47% فقط من الجمهوريين، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية.

وأكد الاستطلاع، أن الأمريكيين البيض أكثر استعداد للحصول على اللقاح إذا كان متاحا، على الرغم من أن بعض الأقليات العرقية والإثنية تتأثر بشكل كبير بكورونا المستجد.

وكانت الحكومة الفيدرالية، ضخت 10 مليارات دولار في بداية الوباء؛ في عملية تهدف إلى توصيل 300 مليون جرعة من اللقاح للأمريكيين بحلول يناير 2021، ومنذ ذلك الحين، قدمت الحكومة التمويل للعديد من الشركات المختلفة لتطوير اللقاحات، منها 1.6 مليار دولار لشركة "نوفاكس"، و1.95 مليار دولار لشركة "فايزر"، ومليار دولار لشركة "جونسون آند جونسون"، و 1.2 مليار دولار لشركة "أسترازينيكا".