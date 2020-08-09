سفير مصر بعُمان: أتوقع أن تسير انتخابات "مجلس الشيوخ" في سلاسة ويسر

قال محمد غنيم سفير مصر في سلطنة عمان، إن الإجراءات لعملية التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ مستمرة منذ فترة طويلة وتتم بالتنسيق ما بين وزارة الخارجية والسفارات في الخارج، وتلقينا التعليمات على مراحل مختلفة من قبل مجموعة من الجوانب الإدراية والتحضيرية وتم إخطار الناخبين عن طريق السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن تعليمات اللجنة هذه المرة في منتهى البساطة ارتباطا بظروف فيروس كورونا والتباعد الاجتماعي وجعل عملية التصويت تقتصر فقط على التواصل بالبريد الإلكتروني، وممنوع تماما لأي شخص أن يحضر للسفارة للإدلاء بصوته.

وتابع، أن سلطنة عمان بها نحو 65 ألف مواطن مصري منتشرين في عموم السلطنة، وهناك تعاون وتنسيق كبير بيننا وبين السلطات والمواطنين وأتوقع أن تسير العملية الانتخابية بكل سلاسة ويسر.