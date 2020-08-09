حملات توعية في الجيزة لحث الأهالي على التصويت في "الشيوخ"

نشرت محافظة الجيزة وسائل لتوعية للمواطنين وحثهم على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، لاستكمال مسيرة التنمية التي تحققت على أرض مصر، وطالبت الأهالي بالحفاظ على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، كإجراء احترازي لمكافحة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفت اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس، وضعت مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الناخبين، مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.

وقرر محافظ الجيزة تشكيل لجنة عليا بالمحافظة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر عقدها يومي 11 و12 من الشهر الحالي، لضمان توفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وجرى توجيه الاحياء والمراكز والمدن والمديريات المختصة، بتكثيف الجهود لاستقبال الانتخابات، ومراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية، والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة، وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ.

وأوضح أنّه جرى توفير اماكن انتظار للمواطنين وكبار السن، وعمل مظلات ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.

وأشار إلى أنّ المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ودورها في انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير بدائل لها، وتوفير الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.

وكان محافظ الجيزة أصدر قرارا بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، برئاسة السكرتير العام للمحافظة للتنسيق والربط مع الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 5689401، والموزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركزا انتخابيا بالمدارس ومراكز الشباب.