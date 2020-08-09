فيديو.. آخر ظهور سينمائي للراحلة رجاء الجداوي

شهد الإعلان الدعائي لفيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة الفنان حسن الرداد، عرض 4 لقطات للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، في آخر ظهور سينمائي لها قبل رحيلها في يوليو الماضي إثر إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائي في 19 أغسطس الجاري، وذلك بعد أن كان من المفترض عرضه في سباق أفلام عيد الأضحي، إلا أن منتجه أحمد السبكي قرر تأجيله لحين زيادة نسبة التشغيل عن نسبة الـ 25% المقررة حاليًا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين حسن الرداد وأمينة خليل، ولكن تواجهما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.

ويشارك في بطولة "توأم روحي" عائشة بن أحمد وحنان سليمان، من تأليف أماني التونسي.