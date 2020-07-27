حفيدة رجاء الجداوي تنشر صورة الراحلة أمام الكعبة: الله يرحمها

نشرت حفيدة الفنانة رجاء الجداوي، صورة لجدتها بعد وفاتها، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، من أمام الكعبة، معلقة: "من الغرفه في مكة، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

وتوالت التعليقات من الجمهور، إذ كتب الفنان شيكو، "وحشتينا يا جوجو"، بينما كتبت الفنانة فيفي عبده: "وحشنيني يا حبيبتي ربنا يرحمك برحمته بجد وحشتيني بحبك"، بينما قالت الفنانة بدرية طلبة: "ربنا يرحمك يا غالية".

يذكر أنّ الفنانة رجاء الجداوي أصُيبت بفيروس كورونا المستجد، ودخلت علة إثره العناية المركزة لمدة تزيد عن 20 يوما، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.