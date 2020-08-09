الهجرة: انتخابات الشيوخ في الخارج عبر البريد فقط

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّ انتخابات مجلس الشيوخ تتم عبر البريد ولا يجوز تسليم الظرف في مقر البعثة الدبلوماسية، موضحة أنّ الظرف الأبيض الذي يضم مستندات تدل على هوية المصري في الخارج، حين يصل للقنصلية يوضع في صندوق الاقتراع دون أي علامة أو شيء يميز صاحب الظرف، إذ إنّ هذا التصرف يبطل الصوت على الفور.

وأضافت مكرم خلال مؤتمر صحفي تعقده الآن، أنّ صورة جواز السفر أو صورة بطاقة الرقم القومي والإقرار وصورة جواز السفر، تدل على أنّ صاحب المستندات هو صاحب الظرف الخاص بالتصويت: "البعض يظن أنّ الإجراءات كثيرة، لكن كل هذا لحماية المواطن".

وأوضحت وزيرة الهجرة أنّ الرقم الكودي هو رقم شخصي وسري، ولا يجوز أن يطلع عليه أحد، لأنه يحتوي على المرشحين والدائرة.